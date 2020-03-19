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ФИФА пожертвовала 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Международная федерация футбола (ФИФА) передала 10 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.

Деньги передадут в фонд солидарности для помощи в борьбе с пандемией, который создали Организация объединенных наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Эта исключительная ситуация требует исключительных мер и решений. Кризис влияет на всех, и поэтому решения должны учитывать интересы всех заинтересованных сторон во всем мире», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

По состоянию на 18 марта в мире выявили более 206 тысяч случаев заболевание COVID-19. Количество летальных случаев достигло 8764, пишет "Новое время".
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