Бойца ММА подозревают в нескольких убийствах









Как сообщает Associated Press, Маркс обвиняется в убийстве матери своего ребенка, произошедшем в 2009 году.





Кроме того, предполагается, что Маркс причастен к убийству своей подруги и неизвестного мужчины, которые случились в прошлом году.





Американский боец смешанных единоборств Седрик Маркс выступал на профессиональном ринге с 1999 по 2018 годы. На его счету 31 победа и 28 поражений.