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«Артем, пацан сказал – пацан сделал!»

Милевский предложил за свой счет поменять газон в Минске, его поймал на слове тренер

«Артем, пацан сказал – пацан сделал!»
Фото: zn.ua, Андрей Ярмоленко и Артем Милевский
Матч «Ислочи» и брестского «Динамо» получился эмоциональным, пишет kp.by

14 и 15 матча прошли ответные матчи Кубка Беларуси. «Ислочь» в Минске на стадионе по улице Маяковского принимала брестское «Динамо». Матч в Бресте завершился вничью 0:0, но запомнился сразу четырьмя удалениями футболистов.

В ответной игре тоже было жарко. Рефери не назначил пенальти в ворота «Ислочи» за игру рукой. Команды так и не забили ни в основное время, ни в дополнительное. Дело дошло до послематчевых 11-метровых ударов. При своем первом подходе защитник «Динамо» Павловец не забил, но ему дали перебить, так как вратарь «Ислочи» в момент удара не находился двумя ногами на линии ворот. Со второй попытки Павловец забил, в итоге «Динамо» выиграло.


После игры динамовец Артем Милевский жаловался на качестве искусственного поля. Даже предложил такой вариант: вместе с одноклубниками они скинутся деньгами, чтобы постелили новый «ковер».

Про газон спросили и главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковскго.

- Ну, пускай. Если сказали «на мужика», пускай делают. Артем, пацан сказал – пацан сделал! Тема, стели, - с улыбкой ответ на предложения Милевского Жуковский.

На стадионе ФК «Минск» «Ислочь» проводит свои домашние матчи. Но и брестское «Динамо» часто играет на «маяковке», ведь там в последние годы проводятся матчи за Суперкубок Беларуси. А брестское «Динамо» выигрывало трофей три года подряд. 
Кстати, в этом году Милевского поставили на место во время награждения Суперкубка: «Ты за медалью самый первый стоишь! Вон там в углу встань, б****»
Захар Платонов
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