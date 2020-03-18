











Самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси является украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди, оцененный в 1,75 млн евро. По полтора миллиона евро, по версии Transfermarkt, стоят его одноклубники Михаил Гордейчук, Александр Нойок, а также представитель борисовского БАТЭ Станислав Драгун.





Любопытно, что форвард брестского "Динамо" Артем Милевский оценен всего в 100 тысяч евро.



