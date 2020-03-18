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Александр Алиев: «Посылали с Милевским друг друга, но потом выпивали 50 грамм и жали руки»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о дружбе с игроком «Динамо» Брест Артемом Милевским.


«Мы очень долго были вместе – поиграли в одной команде, в сборной. Даже сейчас, когда я уже закончил, а он играет в каких-то других странах, мы всегда общаемся. У нас не имеет значения, у кого что: у кого спад, кто и где играет. Мы как дружили, так и общаемся – наравне.

В первую очередь ценю в Артеме верность. Он никогда не предаст. Если какая-то проблема, он первым [откликнется]. Он знает, что если у него проблема – он может меня набрать. Что в моих возможностях – я всегда ему помогу. Если хочет услышать слово – помогу словом. О нем можно сказать одно – человек-позитив.

У нас было много с ним ситуаций, но в каждую минуту мы поддерживали друг друга. Бывало, мы посылали друг друга и не общались. Но спустя какое-то время сядем за стол, не разговаривая, выпьем по 50 грамм и пожмем друг другу руки. Мы же прожили в одной комнате порядка десяти лет. Сборы, матчи – мы всегда были вместе», – сказал Алиев.
Tribuna
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