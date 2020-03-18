Чемпионата мира по хоккею в этом году тоже не будет

Об этом сообщил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.





По его словам, в ближайшее время об отмене ЧМ-2020 сообщат официально. Сейчас происходит процесс решения вопросов со страховыми компаниями.





Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.





Беларусь должна была сыграть в группе со Швецией, Чехией, Словакией, Канадой, Данией, Германией и Великобританией.