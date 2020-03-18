Чемпионата мира по хоккею в этом году тоже не будет
Чемпионат мира не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.
По его словам, в ближайшее время об отмене ЧМ-2020 сообщат официально. Сейчас происходит процесс решения вопросов со страховыми компаниями.
Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.
Беларусь должна была сыграть в группе со Швецией, Чехией, Словакией, Канадой, Данией, Германией и Великобританией.
Источник: tribuna.com
11:28 18/03/2020
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