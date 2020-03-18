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Чемпионата мира по хоккею в этом году тоже не будет

Чемпионат мира не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

По его словам, в ближайшее время об отмене ЧМ-2020 сообщат официально. Сейчас происходит процесс решения вопросов со страховыми компаниями.

Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Беларусь должна была сыграть в группе со Швецией, Чехией, Словакией, Канадой, Данией, Германией и Великобританией.
Источник: tribuna.com
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