Об этом сообщает Associated Press.





«В этом году внезапно настал самый кризисный момент в истории футбола. Этот ужасный вирус сделал жизнь в Европе просто невозможной. Нам было трудно принять решение о переносе Евро-2020, но у нас не было иного выбора», — заявил Чеферин.





Ранее из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Как и планировалось, игры будут принимать 12 городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.





Также было принято решение, что товарищеские матчи национальных футбольных сборных, в том числе и Украины, которые должны были состояться в марте этого года, перенесли на начало июня.