Президент УЕФА назвал эпидемию коронавируса «самым кризисным временем» в истории футбола
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал перенос Чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Associated Press.
«В этом году внезапно настал самый кризисный момент в истории футбола. Этот ужасный вирус сделал жизнь в Европе просто невозможной. Нам было трудно принять решение о переносе Евро-2020, но у нас не было иного выбора», — заявил Чеферин.
Ранее из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Как и планировалось, игры будут принимать 12 городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
Также было принято решение, что товарищеские матчи национальных футбольных сборных, в том числе и Украины, которые должны были состояться в марте этого года, перенесли на начало июня.
09:44 18/03/2020
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