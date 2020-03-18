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Месси - лидер по количеству матчей с победными голами в XXI веке

Портал ProfootballDB составил рейтинг игроков, которые чаще всего забивали победные голы в XXI веке, пишет Sportbox.ru.


Учитывались футболисты из ТОР-5 европейских чемпионатов.

На первом месте оказался лидер "Барселоны" Лионель Месси, на счету которого решающие голы в 44 матчах. На втором идет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (41 матч). Замыкает первую тройку одноклубник Роналду Гонсало Игуаин (37 матчей).

На счету Месси 18 голов в 21 матче чемпионата Испании в текущем сезоне.
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