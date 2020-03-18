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Анфиса Резцова: на женскую сборную России планируют Польховского. А он хочет взять в команду Королькевича из Беларуси

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, кого СБР прочит на место старшего тренера женской сборной России вместо Виталия Норицына.

Она назвала преемника корреспонденту "Спорта День за Днем".

- Они вроде планируют Валерия Польховского. А Польховский хочет взять себе Владимира Королькевича из Беларуси.

- Старая гвардия.

- У меня, честно говоря, нет кандидатуры. Я считаю, что все надо разбирать капитально. Почему все шишки повесили на Норицына?

- Дуэт Польховский-Королькевич у вас вызывает какой-то оптимизм?

- Насколько я помню, с Польховским были неплохие результаты.
Прессбол
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