Она назвала преемника корреспонденту "Спорта День за Днем".





- Они вроде планируют Валерия Польховского. А Польховский хочет взять себе Владимира Королькевича из Беларуси.





- Старая гвардия.





- У меня, честно говоря, нет кандидатуры. Я считаю, что все надо разбирать капитально. Почему все шишки повесили на Норицына?





- Дуэт Польховский-Королькевич у вас вызывает какой-то оптимизм?





- Насколько я помню, с Польховским были неплохие результаты.



