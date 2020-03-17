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У БАТЭ новый генеральный директор

Михаил Залевский сменил Михаила Деменцевича на посту генерального директора БАТЭ

У БАТЭ новый генеральный директор
Фото-ярлык: dev.by
Новым генеральным директором ФК БАТЭ стал Михаил Залевский. На этом посту он сменил Михаила Деменцевича, который остается в руководящем штабе борисовского клуба.

Залевский проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, затем на протяжении восьми лет работал в ОАО "Белорусский народный банк", в том числе в должности исполнительного директора и заместителя генерального директора. Курировал такие направления, как развитие цифрового бизнеса, комплаенс, информационные технологии.

Тем не менее с футболом связи не терял. И, в частности, получил второе высшее образование по специальности "Тренер-преподаватель", — информирует официальный сайт БАТЭ.
pressball.by
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