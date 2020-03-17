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КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля

КХЛ официально приостановила проведение плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, вчера, 16 марта, лига сообщила об остановке турнира сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Второй раунд должен был начаться сегодня, 17 марта. 

Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили «Йокерит» и «Барыс».
Источник: sports.ru
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