КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля
КХЛ официально приостановила проведение плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса.
Напомним, вчера, 16 марта, лига сообщила об остановке турнира сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.
Второй раунд должен был начаться сегодня, 17 марта.
Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили «Йокерит» и «Барыс».
Источник: sports.ru
15:32 17/03/2020
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