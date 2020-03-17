КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля

Напомним, вчера, 16 марта, лига сообщила об остановке турнира сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.





Второй раунд должен был начаться сегодня, 17 марта.





Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили «Йокерит» и «Барыс».