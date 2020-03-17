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Уже точно: Евро-2020 перенесен на лето 2021 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса
Об этом сообщает
ТАСС
со ссылкой на Футбольный союз Норвегии.
15:30 17/03/2020
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