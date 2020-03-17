Замглавы Олимпийского комитета Японии подхватил коронавирус
Анализ на коронавирус у Козо Ташима дал положительный результат на фоне того, как все чаще звучит мнение о том, что Олимпиада в Токио может не состояться
Заместитель главы Олимпийского комитета Японии Козо Ташима дал положительный результат на коронавирус, сообщил он сегодня.
Козо Ташима объявил, что «результаты моего теста показали положительный результат на новый коронавирус» в заявлении через футбольную ассоциацию, которую он также возглавляет.
Эта новость появилась на фоне растущих сомнений в том, что Игры Токио-2020 могут вообще состояться из-за растущей пандемии, пишет dailymail
15:23 17/03/2020
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