+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Максим Краснобаев покинул пост генерального менеджера брестского "Динамо"

Генеральный менеджер брестского "Динамо" Максим Краснобаев покинул клуб. Причины расставания пока неизвестны.

В пресс-службе команды не подтвердили эту информацию. Связаться с самим Краснобаевым для получения комментария пока не удалось.

Краснобаев присутствовал на последнем матче брестского "Динамо" против "Ислочи" (0:0, по пенальти 5:3) и заходил в раздевалку команды, — отмечает by.tribuna.com.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
О детях забыли...
Павел Знавец
Туалет в советской студенческой общаге.
Игорь Драко
Русский коронавирус для Лукашенко
Сергей Балыкин
Не альтернативная нефть, а альтернатива нефти
Анатолий Шумченко
Обращение к народу


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru