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ФХБ возобновляет все детско-юношеские соревнования спустя день после их приостановления

Федерация хоккея Беларуси, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта.

Это касается матчей открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.

В "Париматч-Экстралиге" и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии — эти турниры продолжаются без изменений, — информирует hockey.by.
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