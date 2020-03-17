ФХБ возобновляет все детско-юношеские соревнования спустя день после их приостановления
Федерация хоккея Беларуси, накануне объявившая о приостановлении детско-юношеских соревнований в связи с рекомендацией Министерства здравоохранения и решениями Министерства спорта и туризма, а также управлений спорта и туризма облисполкомов, информирует об их возобновлении с сегодняшнего дня, 17 марта.
Это касается матчей открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.
В "Париматч-Экстралиге" и высшей лиге сейчас проходят полуфинальные серии — эти турниры продолжаются без изменений, — информирует hockey.by.
12:20 17/03/2020
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