+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Японский фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид, выступавший в танцах на льду со своей старшей сестрой Кэти Рид, скончался в возрасте 30 лет.



Об этом сообщила его младшая сестра Эллисон Рид в своём Instagram.

По данным СМИ, он умер в результате сердечного приступа.

Рид выступал в дуэте со своей сестрой Кэти с 2003 по 2015 год. Вместе они заняли 17-е и 21-е места на Играх 2010 и 2014 годов. В активе дуэта также золото чемпионата США и семь золотых наград чемпионата Японии.

Затем его партнёршей стала Кана Мурамото, с которой он занял 15-е место на Олимпиаде 2018 года. Дуэт также трижды стал победителем чемпионата Японии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Туалет в советской студенческой общаге.
Игорь Драко
Русский коронавирус для Лукашенко
Сергей Балыкин
Не альтернативная нефть, а альтернатива нефти
Анатолий Шумченко
Обращение к народу
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru