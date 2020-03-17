Японский фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет









Об этом сообщила его младшая сестра Эллисон Рид в своём Instagram.





По данным СМИ, он умер в результате сердечного приступа.





Рид выступал в дуэте со своей сестрой Кэти с 2003 по 2015 год. Вместе они заняли 17-е и 21-е места на Играх 2010 и 2014 годов. В активе дуэта также золото чемпионата США и семь золотых наград чемпионата Японии.





Затем его партнёршей стала Кана Мурамото, с которой он занял 15-е место на Олимпиаде 2018 года. Дуэт также трижды стал победителем чемпионата Японии.