КХЛ приостановила проведение матчей плей-офф Кубка Гагарина
КХЛ приостановил на неделю проведение матчей плей-офф Кубка Гагарина. Причина — пандемия коронавируса.
В официальном заявлении лиги отмечается, что за это время с государственными органами будет согласовываться новый формат проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов ("Йокерит" и "Барыс" отказались от участия в плей-офф). О дате его начала, сроки проведения лига сообщит позже. Второй раунд должен был стартовать 17 марта, передает "Еврорадио".
НХЛ объявила о приостановке сезона в прошлый четверг.
08:03 17/03/2020
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