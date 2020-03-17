Япония получила международные гарантии проведения Олимпиады-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абе, опасаясь возможной отмены Олимпиады-2020 в Токио, заручился поддержкой лидеров G7, заверивших главу японского правительства, что несмотря на эпидемию коронавируса игры состоятся. Об этом сообщила пресс-служба МИД Японии.





"Премьер-министр заявил, что намерен провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. В этом его полностью поддержали лидеры G7", — сказано в сообщении японского дипломатического ведомства.









Лидеры стран "Большой семёрки" также объявили, что объединят усилия для восстановления мировой экономики на уровне предшествовавшем пандемии, а также будут согласованно работать для остановки распространения инфекции, в том числе с пониманием относясь к ужесточению пограничного и таможенного контроля.





Представители японского правительства неоднократно заявляли, что их позиция по проведению Олимпиады неизменна: соревнования должны состояться и эпидемия им не помешает. В этом Японию поддерживал и Международный олимпийский комитет, исключавший отмену или перенос игр, однако такая позиция спортивной организации менялась и позднее организаторы допускали перенос Олимпиады на два года. В том случае, если игры состоятся, МОК считает невозможным провести их без зрителей.