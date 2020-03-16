Белорусские биатлонисты вернулись домой и попали на карантин

После окончания последней гонки нынешнего биатлонного сезона 14 марта в финском Контиолахти белорусские спортсмены вернулись домой. По прибытии их отправили на карантин в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи».

Ситуацию МЛЫН.BY прокомментировал биатлонист сборной Беларуси Максим Воробей:

— Мы вернулись домой, так как многие страны начали закрывать границы, и период закатки (биатлонный термин, означающий завершение сезона — Прим. Авт.) мы проведем в Беларуси. Не успели даже нормально попрощаться с другими биатлонистами, отметить окончание сезона, потому как запретили собираться в больших компаниях. На данный момент находимся на карантине в «Раубичах», врачи берут необходимые тесты. Судя по всему, пробудем здесь не менее двух недель, пишет mlyn.by

Напомним, 9-й этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, а также эстафетные гонки 8-го этапа в финском Контиолахти были отменены из-за распространения коронавируса.





