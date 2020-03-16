Футбола не будет: Грузия закрыла границы из-за коронавируса
Власти закрывают границы Грузии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Ираклий Чиковани, передает грузинский «Первый канал».
Это решение председатель правительства Георгий Гахария принял в связи с распространением коронавируса.
Решение премьера вступает в силу с 18 марта. Пересечь границу Грузии смогут только возвращающиеся в страну граждане и их близкие, запрет на въезд для всех остальных введен на две недели.
По данным грузинского правительства, сейчас в стране зафиксировано 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 637 человек находятся на карантине.
Напомним, матч плей-офф Лиги наций Грузия – Беларусь запланирован на 26 марта. Министр спорта Грузии попросил УЕФА отложить матч с Беларусью. Окончательно вопрос решится 17 марта.
Источник: tribuna.com
16:26 16/03/2020
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