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Футбола не будет: Грузия закрыла границы из-за коронавируса

Власти закрывают границы Грузии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Ираклий Чиковани, передает грузинский «Первый канал».

Это решение председатель правительства Георгий Гахария принял в связи с распространением коронавируса.

Решение премьера вступает в силу с 18 марта. Пересечь границу Грузии смогут только возвращающиеся в страну граждане и их близкие, запрет на въезд для всех остальных введен на две недели.

По данным грузинского правительства, сейчас в стране зафиксировано 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 637 человек находятся на карантине.


Напомним, матч плей-офф Лиги наций Грузия – Беларусь запланирован на 26 марта. Министр спорта Грузии попросил УЕФА отложить матч с Беларусью. Окончательно вопрос решится 17 марта.
Источник: tribuna.com
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