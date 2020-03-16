Футбола не будет: Грузия закрыла границы из-за коронавируса

Это решение председатель правительства Георгий Гахария принял в связи с распространением коронавируса.





Решение премьера вступает в силу с 18 марта. Пересечь границу Грузии смогут только возвращающиеся в страну граждане и их близкие, запрет на въезд для всех остальных введен на две недели.





По данным грузинского правительства, сейчас в стране зафиксировано 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 637 человек находятся на карантине.









Напомним, матч плей-офф Лиги наций Грузия – Беларусь запланирован на 26 марта. Министр спорта Грузии попросил УЕФА отложить матч с Беларусью. Окончательно вопрос решится 17 марта.