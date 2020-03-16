В некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом.





По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований.





Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь.





По всем остальным эпизодам, которые перечисляются в сообщениях СМИ, нет никаких сведений о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.





Обращаем внимание, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, который сделал несколько "громких" заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января 2020 года находится в отпуске по уходу за ребенком и объективно не располагает достоверной информацией, — говорится в сообщении.