Минспорта РБ: подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом белорусского спортсмена. Остальное — домыслы
Министерство спорта и туризма Беларуси выступило с заявлением на официальном сайте, в котором утверждается, что коронавирусом по состоянию на 16 марта в стране заражен лишь один спортсмен.
В некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы несколько белорусских спортсменов заболели коронавирусом.
По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований.
Он изолирован, получает необходимую медицинскую помощь.
По всем остальным эпизодам, которые перечисляются в сообщениях СМИ, нет никаких сведений о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.
Обращаем внимание, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, который сделал несколько "громких" заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января 2020 года находится в отпуске по уходу за ребенком и объективно не располагает достоверной информацией, — говорится в сообщении.
15:36 16/03/2020
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