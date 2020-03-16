"Барыс" и "Йокерит" отказались от участия в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб "Барыс" объявил о снятии с текущего розыгрыша Кубка Гагарина из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Казахстане, сообщает пресс-служба команды.
Ранее по аналогичной причине о прекращении борьбы в Кубке заявил финский "Йокерит".
В Казахстане временные ограничения вступили в силу 15 марта после указа президента страны Касыма-Жомарт Токаева. Они продлятся до 15 апреля и включают полный запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий, а также закрытие границ.
Ранее несколько матчей первого раунда плей-офф прошли без зрителей, при этом до сих пор неизвестна официальная позиция КХЛ по вопросу отмены или переноса матчей из-за угрозы распространения коронавируса.
Во втором раунде плей-офф "Барыс" должен был встретиться с "Сибирью". Выступление в КХЛ продолжают "Ак Барс", "Салават Юлаев", ЦСКА, "Динамо" Москва и питерский СКА.
Первые полуфинальные матчи конференций должны пройти 17 и 18 марта.
Источник: sputnik.by
14:00 16/03/2020
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