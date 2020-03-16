- Почему сезон "зубров" вышел провальным?





- Судя по интервью руководителей и тренеров "Динамо", причина в большом количестве молодых игроков. Мне сложно говорить. Думаю, недостаточно сильны были легионеры. Не показали свой максимум и многие белорусы. А молодежь — наоборот, не считаю, что им давалось много времени на льду. Есть перспективные ребята в команде, которые в будущем покажут себя.





- Штабу Вудкрофта простили неудачи. Мне кажется, белоруса бы с такими результатами давно уволили...





- Это вопрос не ко мне. Есть руководитель, он принимает решения. Я, как тренер, могу сказать, что ни одному тренеру не простили бы такого провала. Тем не менее, Вудкрофту доверяют.





Белорусские тренеры успешно работают в КХЛ. Почему в "Динамо" им не доверяют?

Насколько я владею ситуацией, определенное количество белорусских тренеров рассматривалось на пост главного в "Динамо", но выбор пал на канадца. Думаю, белорус на месте Вудкрофта сам бы ушел в отставку. Ну или ему бы помогли уйти.



