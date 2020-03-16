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Замдиректора РНПЦ о коронавирусе: К сожалению, ряд спортсменов инфицированы

Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный поделился мнением о коронавирусе.

- В нашей стране уже есть случаи болезни коронавирусом. 

– К сожалению, ряд спортсменов инфицированы. Некоторые из них находятся на лечении. Большая часть проводит карантинные мероприятия в соответствии с требованием Минздрава. Надеюсь, до начала апреля мы пройдем заболеваемости, пик национальной эпидемии. И потихонечку заболеваемость пойдет вниз. 

При Минспорте по рекомендации Минздрава создана рабочая группа, где все спортсмены, которые приезжают и выезжают, они находятся под отдельным контролем, под отдельным вниманием. Если они прилетают из стран, в которых есть достаточно высокие риски, то они помещаются под соответствующие мероприятия, прописанные приказом Минздрава, – сказал Загородный в эфире «Беларусь 5».

Ранее сообщалось, что хавбек «Слуцка» Юрий Козлов, форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко находятся в больницах с подозрением на коронавирус. 


Выявлен коронавирус у акробата из Гомеля.
Источник: tribuna.com
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