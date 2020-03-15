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Новость о решении Роналду превратить свои отели в больницы для пациентов с коронавирусом оказалась фейком

Распространенная в СМИ новость о том, что нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду устроит в принадлежащих ему португальских отелях больницы для больных коронавирусом, оказалась ложной.

Как сообщает La Repubblica, футболист сейчас находится в самоизоляции (с семьей) на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой, но от его окружения журналистам удалось узнать, что он не планирует (по крайней мере, пока) подобную акцию.

На карантине на Мадейре. Роналду и его семью проверили на коронавирус
Издание отмечает, что первой ложную информацию запустила в СМИ президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалью, которую, по ее словам, дезинформировал другой человек, назвать которого она отказалась.

Публикуя новость о бесплатных больницах в отелях Роналду многие европейские медиа ссылались на испанскую газету Marca, которая впоследствии удалила информацию со своего сайта.

Также, по данным Goal, эту информацию опроверг один из отелей, принадлежащих Роналду, в Лиссабоне (Португалия).
Источник: "Новое время"
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