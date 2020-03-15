Как сообщает La Repubblica , футболист сейчас находится в самоизоляции (с семьей) на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой, но от его окружения журналистам удалось узнать, что он не планирует (по крайней мере, пока) подобную акцию.





На карантине на Мадейре. Роналду и его семью проверили на коронавирус

Издание отмечает, что первой ложную информацию запустила в СМИ президент благотворительной организации Essencia Humana Паула Карвалью, которую, по ее словам, дезинформировал другой человек, назвать которого она отказалась.





Публикуя новость о бесплатных больницах в отелях Роналду многие европейские медиа ссылались на испанскую газету Marca, которая впоследствии удалила информацию со своего сайта.



