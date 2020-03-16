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У трёх белорусских конькобежцев подозрение на коронавирус

У трёх белорусских конькобежцев подозрение на коронавирус. Они сдали тесты и находятся в изоляции, ожидаются результаты.

Об этом в программе "Итоги недели" на телеканале "Беларусь 5" сообщил главный тренер белорусской сборной по конькобежному спорту Сергей Минин, пишет "Прессбол".

Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный в той же программе рассказал, что "ряд [белорусских] спортсменов инфицированы", несколько человек находятся на лечении. Гораздо больше спортсменов попали на карантин. Например, на карантине будет находиться сборная Беларуси по биатлону, которая возвращается из Финляндии после участия в этапе Кубка мира.

"Надеюсь, до начала апреля мы пройдём пик национальной эпидемии, — говорил Загородный. — При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, где все спортсмены, приезжающие и выезжающие [из страны], подвергаются отдельному контролю".
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