У трёх белорусских конькобежцев подозрение на коронавирус

Об этом в программе "Итоги недели" на телеканале "Беларусь 5" сообщил главный тренер белорусской сборной по конькобежному спорту Сергей Минин, пишет "Прессбол"





Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный в той же программе рассказал, что "ряд [белорусских] спортсменов инфицированы", несколько человек находятся на лечении. Гораздо больше спортсменов попали на карантин. Например, на карантине будет находиться сборная Беларуси по биатлону, которая возвращается из Финляндии после участия в этапе Кубка мира.





"Надеюсь, до начала апреля мы пройдём пик национальной эпидемии, — говорил Загородный. — При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, где все спортсмены, приезжающие и выезжающие [из страны], подвергаются отдельному контролю".