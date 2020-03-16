Определились все полуфиналисты футбольного Кубка Беларуси
Определились все полуфиналисты футбольного Кубка Беларуси. Последними в 1/2 финала вышли брестские динамовцы, которые в Минске лишь в серии 11-метровых победили "Ислочь" — 0:0, 5:3 (пенальти).
Ранее в полуфинал вышли мозырская "Славия", солигорский "Шахтёр" и БАТЭ. Горняки — действующие обладатели Кубка Беларуси, брестские динамовцы — чемпионы страны и обладатели Суперкубка, передает "Еврорадио".
08:11 16/03/2020
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