В Мозыре двух футболистов госпитализировали с подозрением на коронавирус
Форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко, в прошлом сезоне, выступавший за «Славию», находятся в Мозырской больнице с подозрением на коронавирус, сообщает by.tribuna.com.
13 марта Петренко гостил у Мельникова и у него поднялась температура. Футболисты вызвали врача. Сейчас оба находятся в больнице. Другие игроки «Славии» в порядке. После возвращения из Турции они на выходных. Тренировки возобновятся в понедельник.
Другие игроки «Руха» здоровы. По прилету в Минск из Турции все прошли через тепловизор и сдали мазок.
Сейчас Мельников и Петренко чувствуют себя хорошо.
19:34 15/03/2020
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