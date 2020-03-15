+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Мозыре двух футболистов госпитализировали с подозрением на коронавирус

Форвард «Славии» Никита Мельников и нападающий «Руха» Артем Петренко, в прошлом сезоне, выступавший за «Славию», находятся в Мозырской больнице с подозрением на коронавирус, сообщает by.tribuna.com.

13 марта Петренко гостил у Мельникова и у него поднялась температура. Футболисты вызвали врача. Сейчас оба находятся в больнице. Другие игроки «Славии» в порядке. После возвращения из Турции они на выходных. Тренировки возобновятся в понедельник.

Другие игроки «Руха» здоровы. По прилету в Минск из Турции все прошли через тепловизор и сдали мазок.

Сейчас Мельников и Петренко чувствуют себя хорошо.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Обращение к народу
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru