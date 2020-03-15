







- На презентации документального фильма о нем репортер спросил Вячеслава Глеба по поводу статистических выкладок его родного брата.





- Чего было больше у Александра Глеба — голов в составе сборной Беларуси или девушек?





- Девушек. За сборную он мало забивал.