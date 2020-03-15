Вячеслав Глеб: у брата было больше девушек, чем голов за сборную. За "националку" он мало забивал
В студию программы "Макаенка, 9" на канале "Беларусь 1" был приглашен знаменитый белорусский футболист Александр Глеб, недавно объявивший о завершении карьеры.
- На презентации документального фильма о нем репортер спросил Вячеслава Глеба по поводу статистических выкладок его родного брата.
- Чего было больше у Александра Глеба — голов в составе сборной Беларуси или девушек?
- Девушек. За сборную он мало забивал.
13:02 15/03/2020
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