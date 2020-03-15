Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пожертвует собственные отели в Португалии под больницы для помощи зараженным коронавирусом, сообщает издание Marca





На территории отелей Роналду будет оказываться медицинская бесплатная помощь. К тому же, игрок сам оплатит работу врачей и другого медицинского персонала.





Пока на территории Португалии зафиксировано 169 случаев заражения вирусом COVID-19. Это намного меньше показателя в соседней Испании (более 6300).





Напомним, сейчас Роналду находится на родной Мадейре (остров в Атлантическом океане, автономный регион Португалии) и пока не планирует возвращаться в Италию.