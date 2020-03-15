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Роналду отдает собственные отели под больницы для борьбы с коронавирусом

Знаменитый футболист сам оплатит работу врачей.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пожертвует собственные отели в Португалии под больницы для помощи зараженным коронавирусом, сообщает издание Marca.

На территории отелей Роналду будет оказываться медицинская бесплатная помощь. К тому же, игрок сам оплатит работу врачей и другого медицинского персонала.

Пока на территории Португалии зафиксировано 169 случаев заражения вирусом COVID-19. Это намного меньше показателя в соседней Испании (более 6300).

Напомним, сейчас Роналду находится на родной Мадейре (остров в Атлантическом океане, автономный регион Португалии) и пока не планирует возвращаться в Италию.
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