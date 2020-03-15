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Виталий Кутузов: я баллотировался на пост главы БФФ, но политика моей страны не позволила мне это сделать

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о проблемах белорусского футбола.

- Какие главные проблемы белорусского футбола?

- Трудно найти хороших игроков. Также в Беларуси нет институций, где молодежь могла бы расти, повышать свой уровень. К сожалению, мое поколение было последним поколением игроков хорошего уровня. Сегодня сборная Беларуси — самая возрастная в Европе. Мы сыграем в плей-офф чемпионата Европы-2020, но надежды мало. В марте я баллотировался на пост главы БФФ, но политика моей страны не позволила мне это сделать. Я написал программу развития совместно со многими компаниями, но из этого ничего не вышло, — цитирует Кутузова ilposticipo.it.
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