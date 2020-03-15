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Евро-2020 могут провести в декабре - СМИ

Летом будут доигрывать национальные чемпионаты.




На видеоконференции УЕФА с 55 ассоциациями-членами будут обсуждать вариант с переносом Евро-2020 на декабрь этого года, сообщает The Telegraph.

Этот вариант будут рассматривать из-за необходимости летом доиграть чемпионаты, которые в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса в Европе.

Кроме этого, Евро-2020 также могут перенести на 2021 год, а шансов на проведение турнира в ранее запланированные сроки летом практически нет.

Напомним, из-за вспышки пандемии коронавируса уже прекращены все топ-чемпионаты Европы, а также Лига чемпионов и Лига Европы. В Украине играют без зрителей.
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