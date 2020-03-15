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Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении коронавирусом

Бывший футболист "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", может быть заражён коронавирусом.



Как сообщает championat.com, об этом сказал глава медицинского штаба аргентинской команды Флавио Тунесси. 

По его словам, в настоящее время специалист изолирован от игроков: "Принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как входит в группу риска".
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