







Как сообщает championat.com, об этом сказал глава медицинского штаба аргентинской команды Флавио Тунесси.





По его словам, в настоящее время специалист изолирован от игроков: "Принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как входит в группу риска".