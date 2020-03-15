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Александр Глеб: ну, сказал, что завершил карьеру, потом можно сказать, что возобновил

В студию программы "Макаенка, 9" на канале "Беларусь 1" был приглашен знаменитый белорусский футболист Александр Глеб, недавно объявивший о завершении карьеры.


Ведущий программы Евгений Перлин поинтересовался, как давно игрок принял решение закончить с футболом.

Я долго об этом думал, советовался с семьей, родными друзьями. И возраст уже такой… Вроде могу еще в футбол играть и приносить пользу. Но, сам подумай: двое маленьких детей, а эти постоянные сборы, заезды на базу — все это много отнимает времени от их лучшего периода, который они могут провести с отцом.

Но, в любом случае — что теряю? Ну, сказал, что завершил карьеру, потом можно сказать, что возобновил.
Прессбол
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