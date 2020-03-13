Владимир Алистров: все парни играют ради одной цели — попасть в НХЛ

«Сезон складывается неплохо: мы идем на первом месте, осталось четыре игры. Думаю, никто не сможет нас сдвинуть. В плей-офф выйдем с первой позиции — это очень хорошо!





Хочется быть лучшим в команде, но пока не получается. Это означает лишь то, что нужно больше работать.





Мою команду тренирует Брэд Лауэр, мне очень нравится этот тренер! Он реально понимает игру, знает, как завести команду, когда мы проигрываем. Всегда общается с игроками. Всегда устраивает "митинги", чтобы сплотить всех. Видно, что это игрок и тренер с большим НХЛовским опытом.





Он меня научил, что всегда нужно быть позитивным. Не важно, как ты сыграл матч. Каждая встреча зависит от прошлой: как ты ее провел. Либо ты о ней забыл, либо ты о ней подумал. И любой матч начинается с самого утра. Что ты съел на ужин, что на завтрак, как поспал, какую музыку послушал — все это очень помогает.









Что отличает хоккеиста за океаном от белорусского хоккеиста? Сравнить тяжело, но какие-то моменты в Канаде принципиально отличаются. Перед игрой тренер может дать любому хоккеисту список со стартовым составом — нужно громко объявить, причем со всей силой выкрикнуть, назвать эти фамилии. Это заводит. Мне кажется, в Беларуси мало кто смог бы с такими эмоциями, с таким голосом завести команду.





Как выбирают того, кто объявит? Допустим, команда выиграла. Тогда игрок снова объявляет состав. И так до тех пор, пока продолжается победная серия. Если команда проигрывает, уже кто-то другой объявляет состав. Мне это тоже доводилось делать. По-моему, даже серия до шести побед у нас тогда была. И шесть раз я объявлял состав. Но у меня не так уж громко получалось.





Что важнее за океаном — зарплата или самореализация? В моей лиге, считай, никакой зарплаты и нет. Играем без контрактов. У каждого одинаковая зарплата — можно сказать, просто получаем суточные. И так во всей лиге. Все парни играют ради одной цели — попасть в НХЛ.





Из WHL туда реально пробиться. В прошлом году из нашей лиги Кирби Дак был задрафтован под 3-м номером. В этом сезоне он играет в "Чикало Блэкхокс" (провел 63 матча, забросил 8 шайб и отдал 14 голевых передач — прим.). И это не единственный пример — их много.





Общался с игроками из других лиг и понял — главное отличие заключается в том, что мы очень много ездим на автобусе. Проезжаем очень большие расстояния. Всем, конечно, это не нравится. А что делать? Одна из команд, "Виктория Роялз", базируется в городе Виктория на острове Ванкувер. Каждый раз мы едем туда сначала на автобусе, потом пересаживаемся на паром.





Если бы мог вернуться на пять лет назад, изменил бы что-то в подготовке до отъезда за океан? Уровня, в принципе, хватало. Мне кажется, нужно было больше думать о защите. Если хоккеист хорошо действует в защите, то у него больше игрового времени. Например, в некоторых концовках, когда нужно удержать счет, я не выхожу на лед. Потому что знаю — я больше нацелен на атаку, о защите часто забываю. Неплохо бы подтянуть этот компонент.





Как устроился в Канаде? Первый сезон жил в одной семье, второй — в другой. Сейчас — вместе с капитаном команды, нападающим Скоттом Аткинсоном. С английским у меня уже намного лучше, чем в прошлом году. Уже могу с пацанами спокойно разговаривать и где-то даже пошутить. С тренерами могу больше общаться, хотя в прошлом году немного стеснялся. Иногда какой-нибудь незнакомый человек может начать со мной говорить, не зная, что я не отлично владею английским. Он начинает очень быстро говорить, сокращать слова. И иногда я могу не понять. А в команде все стараются говорить медленнее, чтобы я все понимал. А за пределами льда может случиться, что и не пойму человека. Может, он за помощью обратился. А я молчу :).





Конечно, скучаю по своим близким. По еде тоже. Борща, например, здесь нет. Хотя я его ел в русском ресторане — но все равно не то. Часто вспоминаю пельмени и мамины отбивные — домашней кухни не хватает. По атмосфере тоже скучаю, когда прогуливаюсь по улице. В Беларуси всегда многолюдно: кто-то идет на работу, кто-то в магазин или еще по каким-то делам. В Канаде такого нет. В основном, все в машинах. Тут такая атмосфера — серая.









Коронавирус добрался до Канады? Вообще, в Канаде коронавирус обсуждают только в шутку. Кто-то где-то чихнул и сразу говорят: "А, у тебя коронавирус!", или если кто-то опоздал на тренировку. Тогда тоже причина только одна — коронавирус :) Я сам не раз разговаривал с нашим доктором. С ним всегда интересно поговорить на эту тему. Он отмечал, что это новая, неизвестная болезнь, а столько паники! Раньше было столько болезней, тот же свиной грипп. Но тогда интернет был не на таком уровне, как сегодня. И поэтому настолько серьезной паники не было. Сейчас доступ к информации есть практически у каждого. Началась паника, все раздувают проблему. А почти половина заболевших уже выздоровела.





Остался всего один чемпионат в «молодежке»? Очень хотел сыграть на молодежном чемпионате мира в элите. Но этого уже никогда не случится: мне остался всего год в "молодежке". Но если получу предложение вновь сыграть в команде, то сделаю все, чтобы парни 2002-2003 годов рождения попали в высший дивизион.





Проект U20 в Экстралиге себя не оправдал? Я бы так не сказал. Да, мы не вышли в элиту, но в целом была отличная возможность для развития игроков. А у тренеров — просмотреть ребят на протяжении сезона. Мне кажется, на чемпионате мира в Минске нам не повезло. А так, сборная U20 — очень хороший проект.





Мне кажется, где-то мы недооценивали соперников, где-то — переоценивали свои силы. Думали — выйдем и победим. Где-то банально расслабились, в итоге проиграли. Был недонастрой. Нужно быть сконцентрированным на игру — от первой до шестидесятой минуты.





Место в национальной сборной? Надеюсь, это случится скоро. Конечно, хочу попасть в сборную. Но понимаю, может, еще не совсем достоин. Но был бы счастлив получить такой вызов!





За Экстралигой слежу. Очень удивил "Могилев". Команда вышла в плей-офф с 7-го места. Для "Могилева" это достижение. Главный тренер Дмитрий Рыльков — молодец. Я очень рад, что у команды получился такой хороший сезон. Немного не хватило удачи с "Неманом" в плей-офф.





Что касается минского «Динамо», то как говорило руководство — хотелось, чтобы молодые игроки получали больше игрового времени. Понимаю, не вышли в плей-офф, сезон получился не такой, как хотелось бы. Но, думаю, молодежь — это будущее белорусского хоккея. Согласился бы, если бы позвали в "Динамо"? Не знаю. Надо думать», - цитирует игрока «Прессбол».







