"Наша главная цель состоит в том, чтобы защитить население от вируса, однако такой же подход у нас есть и к спортсменам. Поэтому мы попросили УЕФА перенести этот матч. Этот вопрос окончательно будет решен 17 марта", — сказал Шалва Гоголадзе.





Проведение других спортивных мероприятий в Грузии зависит от того, насколько быстро будет решена глобальная коронавирусная проблема.





По расписанию матч между грузинской и белорусской сборными должен быть сыгран в Тбилиси 26 марта.