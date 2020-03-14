Судьба матча плей-офф Евро-2020 между сборными Грузии и Беларуси решится во вторник, 17 марта
В эфире Первого канала грузинского телевидения министр образования, науки, культуры и спорта Шалва Гоголадзе заявил, что судьба матча плей-офф Евро-2020 будет решена 17 марта.
"Наша главная цель состоит в том, чтобы защитить население от вируса, однако такой же подход у нас есть и к спортсменам. Поэтому мы попросили УЕФА перенести этот матч. Этот вопрос окончательно будет решен 17 марта", — сказал Шалва Гоголадзе.
Проведение других спортивных мероприятий в Грузии зависит от того, насколько быстро будет решена глобальная коронавирусная проблема.
По расписанию матч между грузинской и белорусской сборными должен быть сыгран в Тбилиси 26 марта.
15:26 14/03/2020
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