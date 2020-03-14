"Матвеев может толкнуть, пихнуть, довести до истерики"

Белорусская блокирующая — о Челябинске, Тайване, Беларуси и коронавирусе, пишет pressball.by





У четвертьфиналистки ЧЕ-2017 Анны Калиновской, ранее выступавшей в Турции, Франции и Германии, нынешний сезон за границей — сезон контрастов. В российском "Динамо-Метаре" осенью — безденежье и дрязги. В тайваньском "Топ Спид" зимой — волейбол и досуг для души.





В какой команде проведешь остаток сезона?

Пока это секрет фирмы. Поэтому скажу так: буду играть гораздо ближе к дому. С Тайваня, кстати, добиралась в Минск целые сутки! Дольше было только из Таиланда, где мы давным-давно выступали на молодежном чемпионате мира.





Тайвань — это же, можно сказать, Китай. Я про коронавирус.

Прилетела туда в январе. И тогда до пика распространения болезни было еще далеко. А когда она стала шагать по Европе, сербкам, игравшим со мной в команде, тут же позвонили родители: "Собирайте вещи и домой!" Те, конечно, остались в стране. Вообще-то на Тайване все сразу ходили в медицинских масках. Но это скорее из-за загрязнения воздуха. А потом — еще и из-за коронавируса. Потому что на остров прилетели пару человек из Уханя. Заразили тех, кто сидел рядом в самолете. И врачи зафиксировали пять случаев заболевания.





Как это отразилось на команде?

Нас наравне со зрителями обязали приходить в игровые залы в масках, которые мы снимали только перед разминкой. На входе с помощью специального бесконтактного прибора проверяли температуру. За неделю в начале февраля число больных выросло с пяти до двадцати. А к концу месяца достигло примерно сорока. И это вполне умеренные цифры. Потому что, к примеру, в Италии темпы распространения болезни просто ужасающие.





Матчи, значит, проходили с болельщиками?

Да. Но только до второй половины февраля, когда стартовала финальная серия. На ее игры пускали всего по пятнадцать зрителей с обеих сторон. Условно говоря, только родственников. А еще из-за коронавируса отменили совместное с болельщиками чествование команд, которое на Тайване устраивают каждый год через неделю после окончания чемпионата.





Как тебя, прилетевшую из Азии, встретили в нашем аэропорту?

Спокойно. Спросили только, откуда прибыла и сколько везу с собой денег. Сразу носила в Минске маску — на меня смотрели с подозрением. А на Тайване наоборот. Там ближе к моему отъезду ее можно было купить в аптеке только по страховке. Для приезжих это нереально. И получалось, что в метро в масках все, кроме меня. Реакцию окружающих представить нетрудно.





Но паники в стране нет?

Никакой. Разве что школы и университеты закрыли на каникулы на более длительный срок. А нас просили на улице особо не гулять. Но меня это не останавливало.





В этом регионе Азии волейболистки невысокие. Ты там, похоже, чувствовала себя великаншей.

Разница в росте, конечно, ощущалась. Не нужно было напрягаться, как в России. У местных на блоке пальцы над сеткой еле видны. Но у них свои плюсы — достают все мячи в защите. А еще имеют преимущество в скорости, в реакции. И прыгают высоко от пола. Мне в таких условиях пришлось перестраиваться на другую игру. Требовалась совершенно иная постановка блока.





Понятно, что на Тайвань едут заработать. Там была самая высокая зарплата в карьере?

Провела в стране только два месяца. Так что общий заработок вышел и не такой уж внушительный. Но если брать доход в месяц, то и вправду один из самых больших. А бонус — возможность просто полететь на Тайвань, прожить в стране два месяца и увидеть ее красоты. В качестве туриста такого не получилось бы.









В Японии выступает олимпийский чемпион россиянин Дмитрий Мусэрский. Рванула бы туда?

Нет. Там, конечно, платят гораздо больше. Но и требуют о-го-го как. Из легионеров выжимают все соки. Хотя не сказала бы, что на Тайване было так уж легко. Когда приехала, тренировались порой трижды в день. Утром и вечером — на площадке, днем — в тренажерном зале. Я, когда такое расписание занятий увидела, спросила: "Что, серьезно?"





Отправиться туда — это был оптимальный вариант в разгар сезона?

В середине ноября вернулась в Минск из Челябинска. Главная причина — невыплата зарплаты. И получилось, что вроде как оказалась никому не нужна. Заканчивать вот так с волейболом не собиралась. Но о завершении карьеры все равно стала задумываться. Начала присматриваться к работе в совершенно другой сфере. Способности вроде есть. Главное — начать! Тем временем один из агентов, с которым сотрудничала раньше, сказал, что можно поехать в Пуэрто-Рико. Была не против. Но затем возник вариант отправиться на Тайвань. Его и предпочла.





Давай о Челябинске. Такой ли уж он мрачный?

Расскажу, как устроен город. В центре — цирк, театр, пешеходная улица Кирова. За ним промышленная зона с заводами. Это где упал метеорит. Правда, следов от него уже не осталось. А потом район, который в народе называется ЧМЗ — Челябинский металлургический завод. Вот там мы и жили. Когда в нашу сторону дул ветер с промзоны, это сразу же ощущалось. Сам район строился для работников предприятия. Вокруг все серое. Как будто вернулись в 90-е. Ларьки на улицах обшарпанные — такие, которые закрываются на замок. Здания страшные. Разбитые дороги. Мы с Таней Маркевич изначально собирались ехать в Челябинск из Беларуси на машине. Слава богу, не решились. Во-первых, авария на аварии — никто никому не уступает. Во-вторых, ямы такие, что проедет разве что КамАЗ — любая другая машина застрянет. Однажды выбрались в центр, а там колесо обозрения. Ну, думаем, сейчас посмотрим на город свысока. Как раз бабье лето, голубое небо, золотая осень. Не может же он весь быть таким хмурым! Лучше бы не поднимались... Даже в центре крыши какие-то залатанные, дворы неухоженные.





Происшествия случались?

Начал дергаться глаз, когда таксист вез из центра домой. Сказал: "Не люблю я ваш район. Грабят, по голове могут дать". Как-то появилась информация, что разыскивается маньяк, который у девушки сумку отобрал. Таня и другие девчата в команде сразу же купили газовые баллончики. С ними и ходили по улице.





О твоей истории с "Динамо-Метаром" лучше всего рассказывать по порядку. Изначально о финансовых проблемах не подозревали?

Сам город немного пугал. Но, учитывая, что ехала туда зарабатывать, с этим можно было смириться. Впервые прибыла в Челябинск в сентябре — после чемпионата Европы. Через несколько дней была баня, и девчонки из команды, которые тренировались с лета, "обрадовали": "Мы пока ничего не получали. Только в конце июля отдали долги за прошлый сезон". А у меня еще после первой тренировки язык на плече — настолько было тяжело. Подумалось: неужели возраст?





На третий день в Челябинске поняла, что мне здесь не нравится все. А мой трансфер был еще не оплачен — наша федерация деньги за него не получила. Подошла к директору клуба Владимиру Пахомову с просьбой повременить еще недельку. Чтобы не получилось так, что не выдержу и все брошу — неудобная ситуация для всех. Пахомов сразу: "Ты только скажи — я тренера приструню". Отвечаю: "Он ни при чем. Это только мне так тяжело". Может, именно тогда между мной и Денисом Матвеевым пробежала черная кошка.





Ну а финансы?

Директор клуба нам просто голову дурил. Сразу сказал: "Десятого числа закрываем все долги". Вообще он очень много говорил. Поначалу казалось, что ему можно верить. Потом приходили какой-то министр, новый директор клуба Виталий Носов — и у всех самым любимым числом было десятое. Говорили, что деньги получим десятого октября. Потом — десятого ноября. Потом — десятого декабря. Рассказывали, что все будет хорошо. И каждый со своей версией того, почему задерживается зарплата. Пахомов как-то заглянул на тренировку: "Девчонки, две новости. Денег к концу этой недели не будет. Зато на следующей выплатим все долги сразу". Увы... Носов затем тоже заверял, что все наладится. Но обещания опять-таки не выполнялись. И поняла, что верить особо некому.









Смена руководства в "Динамо-Метаре" — отдельная тема.

Когда друг под друга копают, ситуация ужасная! Борьба за "кормушку". За то, кто именно будет управлять деньгами, которые выделяют клубу. С одной стороны — Пахомов. Это человек бывшего губернатора, сбежавшего с миллионами рублей за границу. А новый губернатор не хотел оставлять Пахомова и давать ему деньги, поэтому поставил Носова. Но Пахомов свое место уступать не собирался. А еще, так поняла, ему перестал нравиться Матвеев. Он сильно захотел уволить тренера и стал под него копать, причем через нас! Наводящими вопросами все пытался вытянуть выгодную ему информацию. Сам Матвеев был на стороне Носова и говорил: "Из-за Пахомова вы не получаете зарплату. Нужно прекратить с ним общаться — и вообще быть против него". Девочки разделились на два лагеря. Старожилы поддерживали старого директора клуба. И поэтому тренер хотел их из команды выкорчевать.





Как сказывалось безденежье?

Хозяйка квартиры, которую я снимала за триста долларов, оказалась очень строгой. Проверяла каждый угол, чтобы нигде ничего не было поцарапано. Оплату за первый месяц пришлось задержать на пару дней, так она звонила каждое утро. Подходил новый срок расчета. И поняла, что обстановка меня просто угнетает — не кайфую от жизни, ничего не радует. На этом фоне обострились проблемы с тазобедренным суставом. Они у меня хронические — как-то проявились после дальнего перелета. Массаж в Челябинске не помогал. Из-за этого не могла раскованно двигаться по площадке. А тут как назло у нас с тренером оказались разные взгляды на игру центральных. У меня свой стиль, любимые комбинации и так далее. Но Матвеев требовал от связующей пасовать мне по-другому — подальше от сетки и от блока. Смена стиля вызывала дискомфорт. Разболелось плечо, поскольку по привычке все равно прыгала ближе к сетке.





Ты проводила все матчи. Почему перед отъездом из Челябинска не сыграла дома с казанским "Динамо"?

Негатив накапливался со всех сторон. За пару дней до той встречи сказала директору клуба, что не отправляю в Минск зарплату, которой просто нет. Что дома за ребенком смотрит мама. Что в Челябинске просто проедаю свои деньги. Что после игры поеду домой, а вернусь, как только будет выплачена хотя бы первая зарплата. Ее обещали на следующей неделе — тогда и собиралась возвращаться в команду. Получалось бы как раз после выходных. Матвеев поддержал: "Да, я тебя понимаю. Договорились". Но потом в игре с Казанью даже не выпустил на замену. А вернуться в Челябинск оказалось не судьба.





Вещи там так и остались?

Я же за квартиру не заплатила. И хозяйка закрыла ее на дополнительный замок, ключ от которой был только у нее. Все мои вещи удерживала как залог за оплату! Потом мне их, конечно, переслали.





А долги вернули?

Да. Первую часть — в декабре. Последнюю — в феврале. Я на эти деньги уже и не рассчитывала. Отдали — и слава богу.





Каковы сейчас твои взаимоотношения с Матвеевым?

Расскажу, почему по возвращении в Минск жутко расстроилась. Оказалось, что через пару дней после моего отъезда из Челябинска на тренировке перед строем он сказал: "Таких предателей и недисциплинированных игроков в команде не потерплю". Когда узнала — сразу в слезы. Это я предательница?! Самое настоящее оскорбление. А как тогда называть вас, если выдергиваете людей из семей и не платите? Да и даже если бы я была такой, то скажите это прямо в лицо.





Когда Пахомов хотел его уволить, от местных девочек пошла волна против Матвеева. Наверное, не секрет, насколько он грубый и как относится к игрокам. Может толкнуть, пихнуть. Оскорбляет. Спросите у Ольги Богдановой и Даши Володько из "Минчанки", работавших с ним в "Сахалине". В основном это проявлялось по отношению к молодым, поскольку они не ответят. На тренировках у многих доходило до истерики, до слез. Некоторые с родителями жаловались Пахомову. Но мы с Таней соблюдали нейтралитет. Против Матвеева не шли. Потому что лично мне он ничего плохого не делал. А недавно стал тренером сборной, и нам с ним еще работать.









В этом теперь можно и засомневаться. После твоего возвращения в Минск вы общались?

Всего раз. Встречались в декабре, когда проходило его представление в Минспорта. Поговорили минут десять. Матвеев сказал: "Хочешь уйти из Челябинска — никто держать не станет. Хочешь вернуться — давай. Деньги будут, но придется пахать. А если не приедешь в сборную, то сниму со ставки в Минспорта".





Ставка большая?

Пятьсот рублей в месяц. Зато получаем эти деньги круглый год. Но я сейчас о другом. Поразило, что Матвееву как тренеру сборной было совсем неинтересно, где продолжу карьеру после "Динамо-Метара". Можно же позвонить, узнать новости. Петр Иванович Хилько выходил на связь всегда. Но Матвеев своим поведением дал понять, что я ему неинтересна. Ну и как после этого вместе работать?





Уважаю мнение нашей федерации, ее наблюдательного совета. Но, наверное, можно задуматься и поинтересоваться, почему человек надолго не задерживается ни в одной команде. Причем уходит не сам, а его пытаются сдвинуть и убрать. Да, игроки всегда недовольны тренерами. Ну так спросите у директоров клубов! А Матвеева снимают за оскорбления, унижения и чуть ли не побои. Понимаю, что бывает разное. Работала с Владимиром Козловым, который мог и оскорбить, и матом ругнуться. Но пихнуть, толкнуть, довести до истерики... Подобное унижение — это, наверное, даже не по-мужски. Вот такой сейчас тренер в нашей сборной. Я готова к тому, что сейчас он может не вызвать в команду. Однако отказываться от выступлений за нее не собираюсь. По крайней мере в расширенном списке я есть. А дальше будет видно.





Не жалеешь о переезде прошлым летом из "Минчанки" в Челябинск?

Остаться дома, может, и хотела. Но чувствовала себя в команде лишней. Меня рассматривали как запасной вариант. Тянули с продолжением сотрудничества до последнего. Виктор Гончаров приехал поздравить с днем рождения — привез контракт. А у меня на руках уже другой — с Челябинском. Выбрала его, поскольку там зарплата втрое больше. Когда начались проблемы в "Динамо-Метаре", вспоминала тот день. Казалось, что лучше бы осталась в Минске. Но затем перебралась на Тайвань и поняла, что все именно так и должно было случиться. Там чувствовала востребованность, играла в волейбол, меня признали лучшей центральной чемпионата. Это была отдушина. Не зря говорят: что ни происходит — все к лучшему.



