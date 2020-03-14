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Поставщикам Евро-2020 сказал прекратить подготовку к турниру

Судя по всему, чемпионат Европы-2020 будет перенесен в ближайшее время.

УЕФА, видимо, принял решение о переносе Евро-2020, сообщает The Athletic. Источник делает вывод из информации, что фирмам-поставщикам было сказано остановить подготовку к турниру. Также последовали рекомендации думать над тем, как провести соревнование следующим летом.

Таким образом, из-за коронавируса ожидается, что Евро-2020 будет перенесено на лето 2021 года, а объявлено это будет, скорее всего, 17 марта.

Отметим, что чемпионат Европы должен был начаться 12 июня и пройти в 11 странах
 iSport.ua
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