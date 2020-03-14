Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг

«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют героя нашей страны, первую женщину-космонавта, Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте свои задницы и приходите к нам в Федерацию бокса России. Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса!» — сказал Кремлев.





Напомним, 12 марта большинство законодательных органов российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию РФ. В числе прочих в законопроекте и поправка Терешковой (предложенная ею во время второго чтения законопроекта в Госдуме) об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина, что даст ему возможность снова баллотироваться в президенты по истечении текущего срока полномочий. Сам Путин заявил, что будет иметь в виду возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году, если Конституционный суд сочтет поправку Терешковой соответствующей Основному закону.





Россияне, не согласные с этой поправкой, начали различные акции, направленные на выражение протеста против участия Валентины Терешковой в продлении личной власти Владимира Путина. Так, в городе Артемовском Свердловской области жители организовали сбор подписей за переименование улицы, носящей имя Терешковой.