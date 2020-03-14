+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

The Independent: УЕФА готов приостановить до сентября все футбольные турниры в Европе

Все футбольные чемпионаты в Европе, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться не раньше сентября.

Руководители Английской премьер-лиги и других европейских чемпионатов готовы к тому, что чемпионаты не возобновятся до сентября. УЕФА готов перенести Евро-2020 и остановить проведение футбольных матчей по всему континенту, сообщает The Independent.

УЕФА, как ожидается, сделает официальное объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год на конференции 17 марта. Изначально Евро-2020 планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru