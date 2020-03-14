Руководители Английской премьер-лиги и других европейских чемпионатов готовы к тому, что чемпионаты не возобновятся до сентября. УЕФА готов перенести Евро-2020 и остановить проведение футбольных матчей по всему континенту, сообщает The Independent.





УЕФА, как ожидается, сделает официальное объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год на конференции 17 марта. Изначально Евро-2020 планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.