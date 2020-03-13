Украинский защитник Сухоцкий перешел в минское «Динамо»
Украинский защитник Сухоцкий перешел в минское «Динамо».
Украинский защитник Артем Сухоцкий перешел в минское «Динамо», сообщает by.tribuna.com.
В сезоне 2019/2020 27-летний футболист выступал за словацкий «Слован», где провел 12 матчей и забил 2 мяча. В стане этого клуба Сухоцкий также выступал на групповом этапе Лиги Европы.
За «бело-голубых» украинец будет выступать под номером 24.
20:31 13/03/2020
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