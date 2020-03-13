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Минспорта отдало жесткое распоряжение: тренируемся дома, бережем людей

Стало известно, какие меры профилактики распространения коронавируса в Беларуси принимаются среди спортсменов.

Пресс-служба Министерства спорта и туризма сообщает в Telegram, что создало рабочую группу, которая занимается отслеживанием и анализом информации, общается с другими органами госуправления, общественными организациями. Главной сложностью называется поиск оптимальных решений "для минимизации потерь" для спортсменов и туристов, передает "Еврорадио".

Запланированные ранее выезды за границу спортивных делегаций пересматриваются и ограничиваются. Они могут произойти только с разрешения министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. Этому способствует и перенос многих международных соревнований, в том числе и отбора на летнюю Олимпиаду. Что касается спортивных делегаций, приезжающих в нашу страну, то они проходят обязательный санитарно-эпидемиологический контроль.

"Все руководители организаций, подчиненных Минспорта, получили жесткое распоряжение: тренируемся дома, бережем людей", — сообщает пресс-служба министерства.

Пока спортивные мероприятия на территории Беларуси отменять не собираются.

В Беларуси на 13 марта насчитывается 27 случаев заражения коронавирусом, 24 человека остаются в больницах.
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