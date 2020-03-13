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Жизнь замирает: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

Решение касается матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированных на 17 и 18 марта, игр Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также юношеской лиги УЕФА.

Ранее в связи со вспышкой коронавирусной инфекции были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и многие другие.

По последним данным, во всем мире зафиксировано около 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли как минимум 4 720 человек.
Источник: sports.ru
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