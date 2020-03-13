– Каково было его принять в год, когда сборная страны имеет реальный шанс выйти на топ-турнир? Его вашей карьере как раз не хватает.





– Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я бы продлил карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы все знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать и подписывать новый контракт. Принял решение, что хватит, – сказал Глеб.