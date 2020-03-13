В Лондоне у главного тренера "Арсенала" диагностирован коронавирус
Испанец Микель Артета стал главным тренером "Арсенала" в декабре 2019 года. У главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты диагностирован коронавирус.
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Весь основной состав команды и персонал клуба, имевшие контакты с Артетой, находятся в двухнедельной самоизоляции.
Тренировочный центр "Арсенала" закрыт, ближайшие матчи клуба в чемпионате Англии отменены.
"Я очень разочарован, - сказал 37-летний испанец Артета. - Я сдал тест, когда почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только мне позволят".
В субботу "Арсенал" должен был встречаться с "Брайтоном", однако этот матч Премьер-лиги пришлось отложить до лучших времен.
BBC Sport сообщает, что все 20 клубов Премьер-лиги хотят принять единую стратегию, и один из возможных вариантов, который будет обсуждаться в пятницу - это отложить остальные запланированные на эти выходные матчи.
"Здоровье нашей команды и широкой публики является нашим приоритетом, и именно на этом мы сосредоточены", - сказал управляющий директор "Арсенала" Винай Венкатешам.
"Мы ведем активный диалог со всеми заинтересованными лицами, чтобы должным образом справиться с этой ситуацией, и надеемся вернуться к тренировкам и играм, как только нам позволят медики".
Матч "Арсенала" с "Манчестер Сити" в среду был отложен в качестве меры предосторожности после того, как стало известно, что с игроками и руководством "Арсенала" общался владелец греческого клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис, заразившийся коронавирусом.
52-летний Маринакис встретился с несколькими игроками "Арсенала", когда "канониры" принимали греческий клуб в матче Лиги Европы две недели назад.
"Арсенал" тогда заявил, что ни один игрок или представитель персонала не будет проверен на коронавирус.
Защитник "Манчестер Сити" Бенджамин Менди находится в самоизоляции в качестве меры предосторожности после того, как член его семьи был помещен в больницу с симптомами коронавируса.
Три игрока основного состава "Лестер Сити" также находятся в самоизоляции после появления симптомов коронавируса.
09:46 13/03/2020
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