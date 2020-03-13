Такое решение приняли руководство FIA, "Формулы-1" и Австралийской корпорации Гран-при, пишет interfax.by

"После подтверждения того, что сотрудник McLaren сдал положительный результат на COVID-19, и решения McLaren отказаться от Гран-при Австралии, в четверг вечером FIA и "Формула-1" встретились с остальными девятью командами. В итоге большинство команд решило, что гонка не должна состояться", - говорится в заявлении.









В нем отмечается, что зрителям вернут деньги за билеты, а в ближайшее время последует новое заявление.





Накануне команда McLaren объявила об отказе от участия в Гран-при Австралии, в связи с тем, что один из ее представителей сдал положительный тест на коронавирус.





Гран-при Австралии традиционно открывает программу чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".



