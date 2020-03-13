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Первый этап "Формулы-1" Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

Стартовый этап нового сезона "Формулы-1" Гран-при Австралии, который должен был пройти 14-15 марта в Мельбурне, отложен из-за Covid-19, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA) в пятницу.

Такое решение приняли руководство FIA, "Формулы-1" и Австралийской корпорации Гран-при, пишет interfax.by
"После подтверждения того, что сотрудник McLaren сдал положительный результат на COVID-19, и решения McLaren отказаться от Гран-при Австралии, в четверг вечером FIA и "Формула-1" встретились с остальными девятью командами. В итоге большинство команд решило, что гонка не должна состояться", - говорится в заявлении.


В нем отмечается, что зрителям вернут деньги за билеты, а в ближайшее время последует новое заявление.

Накануне команда McLaren объявила об отказе от участия в Гран-при Австралии, в связи с тем, что один из ее представителей сдал положительный тест на коронавирус.

Гран-при Австралии традиционно открывает программу чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
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