Не шути с огнем: игрок НБА пошутил по поводу коронавируса и заразился
НБА приостановила сезон после того, как центровой баскетбольной команды “Юта Джазз” Руди Гобер, который в шутку потрогал все микрофоны журналистов после вопроса об опасности коронавируса, заболел.
Как сообщает “НВ”, таким образом, он хотел пошутить над паникой, которая поднялась вокруг пандемии.
Через два дня было установлено, что баскетболист заражен коронавирусом, пишет ru.oxu.az
09:25 13/03/2020
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