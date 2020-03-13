Не шути с огнем: игрок НБА пошутил по поводу коронавируса и заразился

НБА приостановила сезон после того, как центровой баскетбольной команды “Юта Джазз” Руди Гобер, который в шутку потрогал все микрофоны журналистов после вопроса об опасности коронавируса, заболел.