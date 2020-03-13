Футбольный тренер Анатолий Байдачный: «На пенсию, которую дают, не то что прожить, а умереть порядочно нельзя»

Известный белорусский специалист, тренировавший в свое время и национальную сборную Беларуси по футболу, поделился своим видением нынешнего положения пенсионеров.