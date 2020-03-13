+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Футбольный тренер Анатолий Байдачный: «На пенсию, которую дают, не то что прожить, а умереть порядочно нельзя»

Известный белорусский специалист, тренировавший в свое время и национальную сборную Беларуси по футболу, поделился своим видением нынешнего положения пенсионеров.


Отвечая на вопрос, легко ли прожить на пенсию в нынешней экономической ситуации, Анатолий Байдачный сказал:

– Нелегко, откровенно тяжело. У меня есть какие-то накопления, поэтому кручусь туда-сюда. Знаете, чем хорошо было в СССР? Человек мог на пенсию жить и мог еще детям помогать. Когда человек работал, он знал, что получит свою трудовую пенсию и будет на нее жить достойно. У всех была уверенность в будущем. Сейчас человек в этом не уверен. На пенсию, которую дают, не то что прожить, а умереть порядочно нельзя, — цитирует его tribuna.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru