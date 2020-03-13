Футбольный тренер Анатолий Байдачный: «На пенсию, которую дают, не то что прожить, а умереть порядочно нельзя»
Известный белорусский специалист, тренировавший в свое время и национальную сборную Беларуси по футболу, поделился своим видением нынешнего положения пенсионеров.
Отвечая на вопрос, легко ли прожить на пенсию в нынешней экономической ситуации, Анатолий Байдачный сказал:
– Нелегко, откровенно тяжело. У меня есть какие-то накопления, поэтому кручусь туда-сюда. Знаете, чем хорошо было в СССР? Человек мог на пенсию жить и мог еще детям помогать. Когда человек работал, он знал, что получит свою трудовую пенсию и будет на нее жить достойно. У всех была уверенность в будущем. Сейчас человек в этом не уверен. На пенсию, которую дают, не то что прожить, а умереть порядочно нельзя, — цитирует его tribuna.by.
08:54 13/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение