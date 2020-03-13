АБФФ пообещала жестко наказывать нечестных футболистов
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» всегда стоит на страже честной игры и чистой спортивной борьбы, заявил председатель АБФФ Владимир Базанов на отчетной конференции этой организации в Минске. Подробности сообщает БЕЛТА.
Владимир Базанов подчеркнул, что АБФФ совместно с правоохранительными органами и впредь будет пресекать любые попытки организации договорных матчей и самым строгим образом наказывать нечистоплотных участников футбольного процесса.
Председатель АБФФ напомнил: недавно дисциплинарный комитет футбольной федерации наказал нескольких игроков и футбольные клубы, которые были причастны к «странным» играм. В частности, два человека стали персонами нон грата в белорусском футболе.
Владимир Базанов также отметил, что вскоре в Минске пройдет суд над теми, кто был замешан в договорных матчах. После завершения суда АБФФ также примет жесткие решения в отношении нечистых на руку лиц.
08:15 13/03/2020
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