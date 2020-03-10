Тему Пулккинен порадовался, что ушёл из минского «Динамо»

Тему Пулккинен (belarushockey.com)





«Чувствую себя здорово. Если бы я остался в Минске, к сожалению, сезон для меня был бы уже закончен. Я очень хотел играть в плей-офф, и смена команды сделала это возможным. Так что я рад оказаться в составе московского «Динамо», рад, что продолжаю играть в хоккей и биться за кубок, пишет belarushockey.com





Переход по ходу сезона? Я проходил через такое несколько раз, когда играл в Северной Америке и путешествовал между командами НХЛ и АХЛ. Это непросто, но это часть нашей работы. Обычно ты не можешь контролировать такие моменты. Когда возникает необходимость перейти в другую команду, я стараюсь, по возможности, получать от этого удовольствие. Перехожу в другую команду с положительной установкой и пытаюсь показывать лучшее, на что способен.





Сколько времени обычно нужно, чтобы почувствовать себя своим в новой команде? Обычно это происходит довольно быстро. По большому счету все игроки находятся в одинаковом положении, мы — часть хоккейного бизнеса. Чем быстрее новичок вольется в команду, тем лучше будет для самой команды. Конечно, «свое» место надо заслужить работой и игрой. Мне не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к ребятам, тренерам и всей динамовской системе. К тому же мне повезло, потому что в «Динамо» играет еще один финн Юусо Хиетанен и несколько легионеров, с которыми мы уже были знакомы раньше.









«Динамо» выигрывало и до того, как я перешел, поэтому мне надо было просто «запрыгнуть» в игру. Скажем так, мне не пришлось показывать что-то сверхъестественное, команда уже и так отлично играла и давала результат.





Я стараюсь забрасывать шайбы, когда у меня есть шанс. Пытаюсь помогать другим ребятам забивать. И, конечно, отрабатываю в обороне. Сейчас, когда мы играем в плей-офф, игра на каждом участке площадки имеет большую роль.





Думаю, я справляюсь неплохо. Кончено, всегда есть к чему стремиться и что улучшать. Никогда нельзя быть абсолютно довольным своей игрой — так никогда не станешь лучше, прекратишь развиваться. Я хочу быть лучше и знаю, что могу играть сильнее», - цитирует игрока официальный сайт «Динамо».



